Оккупанты снова пытаются форсировать Северский Донец

Российские войска планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В частности, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы.

Как сообщали Власти, после многочисленных неудач в форсировании реки Северский Донец под Белогоровкой на Луганщине российские оккупанты прекратили попытки.