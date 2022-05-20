20.05.2022 22:15
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08:43 21 Мая 2022 73 Комментарии
Оккупанты снова пытаются форсировать Северский Донец
Российские войска планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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В частности, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы.
Как сообщали Власти, после многочисленных неудач в форсировании реки Северский Донец под Белогоровкой на Луганщине российские оккупанты прекратили попытки.
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