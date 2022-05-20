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Главная » Украина » Общество
08:43 21 Мая 2022 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

Оккупанты снова пытаются форсировать Северский Донец

Российские войска планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В частности, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы.

Как сообщали Власти, после многочисленных неудач в форсировании реки Северский Донец под Белогоровкой на Луганщине российские оккупанты прекратили попытки.

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