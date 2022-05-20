Российские войска вошли в Северодонецк: бои идут на окраинах города

Российские войска продолжают штурмовать и обстреливать Северодонецк Луганской области, бои идут на окраинах города.

Оккупанты безостановочно обстреливают Северодонецк и его окрестности



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Также он проинформировал о шести погибших мирных гражданах.

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Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны скрывались жители новых районов Северодонецка. Как следствие, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненые – члены одной семьи.

Вечером близ своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Приволье.

Кроме того, Гайдай сообщил о раненом в ногу волонтере, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке.

“За день – около 50 разрушенных домов. Трудно посчитать, сколько жилья ежедневно уничтожают в селах Горной и Попаснянской общин, регулярно страдающих от авиации. Однако только в Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Приволье – 16. Пять – в Северодонецке”, – сообщил глава ОВА.

Тэги: Донбасс, Сеевродонецк