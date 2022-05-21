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Главная » Мир » Экономика
10:36 21 Мая 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Машкинфарш и ZБургер: в России придумывают новое название для McDonald’s

Американский гигант McDonald’s объявил, что 850 филиалов в России будут проданы российскому бизнесмену Александру Говору при обязательном условии — смене названия.

Россияне придумывают новое название для своей сети фастфуда вместо McDonald's

Об этом сообщило Bild.

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В связи с этим Минпромторг предложил жителям России придумать новое имя для сети ресторанов быстрого питания.

Под постом, который министерство опубликовало в своём Telegram-канале, появилось более двухсот вариантов.  Среди них Росбургер, РусДональдс, Нашмак, Машкинфарш, РосАппетит и даже ZБургер.

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Впрочем, глава концерна Крис Кемпчински оставил открытым вопрос возвращения настоящего  McDonald’s в Россию.

«Невозможно предсказать, что принесет будущее, но я хочу закончить свое послание тем, что и привело McDonald’s в Россию: надеждой. Так что давайте не будем прощаться. А вместо этого произнесём, как это говорится по-русски: «До новых встреч», – написал он в своём обращении к сотрудникам.

Тэги: Россия, McDonald"s
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