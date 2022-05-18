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Главная » Украина » Происшествия
11:07 21 Мая 2022 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

В оккупированном Мелитополе Байрактар ВСУ уничтожил позиции россиян

В оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 21 мая ВСУ вместе с местными партизанами с помощью беспилотника Bayraktar уничтожили радиолокационные станции россиян.

байрактар ударил по оккупантам в Мелитополе

Об этом сообщило РИА Мелитополь.

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Издание отметило, что около 5 утра мелитопольцы слышали взрывы, а практически сразу после этого в районе садов Филибера началась перестрелка.

Кроме того, жители близлежащих сел тоже слышали взрывы около 4 часов утра. После этого, по словам сельчан, в небо поднялось порядка шести единиц вражеской техники: истребители и вертолеты.

“Как позже стало известно, громкие звуки были связаны со спецоперацией украинских военнослужащих. Сегодня ЗСУ вместе с партизанами нанесли сокрушительный удар по позициям российских оккупантов. Сообщается, что нашими воинами были ликвидированы замаскированные радиолокационные станции, которые глушили сигналы связи и проводили разведку. Точный удар был нанесен из беспилотника Bayraktar”, – сказано в сообщении.

Также издание со ссылкой на свои источники сообщило, что украинским военным удалось уничтожить восемь вражеских артиллерийских установок, расположенных на одном из полей под Мелитополем.

“Помимо этого, партизаны подорвали более 15 критически важных железнодорожных развязок, по которым передвигались вагоны с боеприпасами, российской военной техникой и личным составом врага”, – отметили в материале.

Тэги: Запорожье, мелитополь, Партизаны, Bayraktar
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