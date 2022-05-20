Зеленский назвал условия победы Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет считать победой, если Украине удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

Зеленский назвал, что будет считать победой Украины



Условия украинской победы глава государства озвучил в интервью журналистам по случаю 3-й годовщины инаугурации.

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По его словам, вернуть все территории Украины военным путём будет очень трудно и это будет стоить огромного числа жизней украинцев.

“Не надо быть очень жадными на этот момент, хотя это и не до конца справедливо. Потому что справедливость, когда мы вернем все”, – сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что после выхода на линию 24 февраля должен наступить второй этап – путём переговоров вернуть оставшуюся территорию.

“Без лишних потерь – выйти на линию, которая была до 24 февраля, я думаю… это будет для нашего государства победой”, – заключил президент.

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