Ракетный удар по Ровно: попали в военный объект

Российские военные утром 21 мая нанесли ракетный удар по Ривненской области и попали в объект военной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль.

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Число травмированных и масштабы разрушений уточняются.

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