21.05.2022 12:10
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12:28 21 Мая 2022 155 Комментарии
Ракетный удар по Ровно: попали в военный объект
Российские военные утром 21 мая нанесли ракетный удар по Ривненской области и попали в объект военной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль.
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Число травмированных и масштабы разрушений уточняются.
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