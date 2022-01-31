Зеленский предложил сделку по компенсации Россией ущерба от войны

Президент Украины Владимир Зеленский предложил официальную сделку с союзниками страны, чтобы обеспечить компенсацию Россией ущерба, нанесенного ею во время войны.

Зеленский обозначил механизм возможной компенсации Россией ущерба от войны



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление самого Зеленского.

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«Мы приглашаем страны-партнеры подписать многостороннее соглашение и создать механизм, гарантирующий, что каждый, кто пострадал от действий России, сможет получить компенсацию за все понесенные убытки», — сказал он.

Зеленский заявил, что в рамках такой сделки российские средства и имущество в странах-участницах будут конфискованы. Затем они будут направлены в специальный компенсационный фонд.

«Это было бы справедливо. И Россия почувствует цену каждой ракеты, каждой бомбы, каждого снаряда, который она выпустила по нам», – сказал он.

Тэги: Россия, Владимир Зеленский