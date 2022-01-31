Зеленский предложил сделку по компенсации Россией ущерба от войны
Президент Украины Владимир Зеленский предложил официальную сделку с союзниками страны, чтобы обеспечить компенсацию Россией ущерба, нанесенного ею во время войны.
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление самого Зеленского.
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«Мы приглашаем страны-партнеры подписать многостороннее соглашение и создать механизм, гарантирующий, что каждый, кто пострадал от действий России, сможет получить компенсацию за все понесенные убытки», — сказал он.
Зеленский заявил, что в рамках такой сделки российские средства и имущество в странах-участницах будут конфискованы. Затем они будут направлены в специальный компенсационный фонд.
«Это было бы справедливо. И Россия почувствует цену каждой ракеты, каждой бомбы, каждого снаряда, который она выпустила по нам», – сказал он.