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14:42 21 Мая 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Лето пропало: Россия запретила въезд в страну супруге Джастина Трюдо

Россия запретила въезд в страну 26 гражданам Канады, в том числе Софи Трюдо – супруге премьер-министра страны.

Супруги Трюдо не смогут провести летний отдых в Геленджике и Сызрани

Соответствующее заявление обнародовал МИД РФ.

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“В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом «черного списка», въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан”, – сказано в документе.

Также в список попали военачальники канадской армии, главы компаний оборонной сферы и президент Канадско-украинской торговой палаты.

Напомним, на этой неделе Канада ввела запрет на въезд в страну для примерно тысячи, ранее попавших под санкции из-за вторжения России в Украину. В этом списке оказался в том числе президент РФ Владимир Путин.

Тэги: Россия, джастин трюдо
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