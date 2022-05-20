Холодный и невероятно высокомерный: в Германии рассказали о зяте Путина Зеленском

Муж дочери президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова живет с экс-руководителем Баварского национального балета в Мюнхене Игорем Зеленским, который неожиданно покинул свой пост в апреле.

Предположительно, Зеленский покинул Германию после введения санкций против дочери Путина



О балетмейстере из России изданию Bild рассказал источник из круга меценатов Государственной оперы в Мюнхене.

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«Я помню Зеленского как холодного и невероятно высокомерного человека. После его вступления в должность он сменил около четверти из 69 танцоров, привёз российских исполнителей. Он сформировал вокруг себя свой собственный кружок», – рассказал собеседник издания.

Благодаря этому дочь Путина Катерина смогла незаметно въезжать в Германию.

По информации журналистов, она с удовольствием посещала в Мюнхене косметические салоны.

Зеленский же оставил свой пост в апреле почти одновременно с внесением Катерины в санкционный список Евросоюза.

По словам директора оперного театра Вюргеса, он назвал в качестве причины «личные и семейные обстоятельства».

Также он заверил, что внешне не было никакого давления на руководителя балета.

В театре предположили, что Зеленский, по всей видимости, покинул Германию.

Как сообщали Власти, младшая дочь президента РФ Путина – Екатерина Тихонова – имеет дочь от артиста балета Игоря Зеленского.

Тэги: Владимир Путин, Екатерина Тихонова