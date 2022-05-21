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Главная » Украина » Происшествия
17:26 21 Мая 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Россияне показали видео пуска ракеты, которая разрушила около сотни домов на Житомирщине

Российские военные показали пуск ракеты, которой 20 мая в городе Малин Житомирской области уничтожили железнодорожный вокзал и повредили около сотни домов.

Россияне запустили "Калибр" с моря

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА  Сергей Братчук.

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В публикации оккупанты отметили, что ракета якобы «уничтожила крупную партию вооружения и техники из США».

Судя по кадрам, россияне стреляли высокоточными ракетами «Калибр» с моря.

“Безумцы опубликовали видео пуска крылатой ракеты «Калибр» по объектам в Малине Житомирской области. Там им мерещится «иностранное вооружение», – написал Братчук.

Как сообщали Власти, в результате удара тремя ракетами по городу Малин на Житомирщине поврежден объект инфраструктуры и почти 100 домов, три человека получили ранения.

Тэги: Россия, житомир
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