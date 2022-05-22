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08:27 22 Мая 2022 Просмотров 258   КомментариевКомментарии

Битва за Северодонецк: россияне пытаются взять город в кольцо

Российские войска активизировали усилия по окружению и захвату Северодонецка 21 мая и, вероятно, продолжат делать это в ближайшие дни.

Российские войска стремятся окружить Северодонецк

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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В частности, российские войска взорвали мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском, создав условия для разрыва украинских наземных линий связи и взятия Северодонецка.

Там также отметили, что усилия войск РФ на других направлениях наступления, включая Изюм, по-прежнему в значительной степени застопорились.

Предположительно оккупанты в Луганской области будут использовать недавние успехи, достигнутые в дуге Рубежное-Северодонецк-Луганск-Попасная, чтобы окружить и осадить Северодонецк – последний украинский опорный пункт в Луганской области.

Российские военные блогеры заявляют об успехе российской тактики в этом районе и называют ее битвой за Северодонецк, подчеркивая, что это предварительная линия усилий на Донбасском театре военных действий.

Россияне пытаются сделать "клещи" на двух направлениях

Россияне пытаются сделать "клещи" на двух направлениях

Тэги: Донбасс, Северодонецк
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