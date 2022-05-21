21.05.2022 11:07
Главная » Украина » Происшествия
08:40 22 Мая 2022 332 Комментарии
Ракетный удар по Запорожской области: россияне обстреляли село
Ночью около 02:44 российские войска ударили ракетами по объектам гражданской инфраструктуры одного из сел Вольнянского района Запорожской области.
Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Запорожской области
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Именно эти взрывы ночью разбудили и напугали многих жителей Запорожья.
В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане.
Тэги: Запорожье
Loading...
Новости по теме
ТОРВ оккупированном Мелитополе Байрактар ВСУ уничтожил позиции россиян