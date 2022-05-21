Ракетный удар по Запорожской области: россияне обстреляли село

Ночью около 02:44 российские войска ударили ракетами по объектам гражданской инфраструктуры одного из сел Вольнянского района Запорожской области.

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Запорожской области



Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Именно эти взрывы ночью разбудили и напугали многих жителей Запорожья.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане.

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