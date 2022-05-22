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Главная » Украина » Общество
09:05 22 Мая 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

В Украине уничтожили племянника замминистра обороны РФ

ВСУ уничтожили командира десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев, который приходится племянником заместителю главы Минобороны РФ Юнус-Беку Евкурову

Хамхоева убили в ночь на 21 мая

Об этом сообщило ингушское издание «Фортанга», ссылаясь на слова «информированного источника». Оккупанта убили в ночь на 21 мая.

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О гибели в Украине Хамхоева также сообщило издание The Magas Times, сославшееся на «офицерский корпус Республики Ингушетия». По его данным, 22 мая тело погибшего собираются привезти в ингушский Карабулак.

По информации ингушских СМИ, Адам Хамхоев — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Он проходил военную службу в части в Ульяновске.

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