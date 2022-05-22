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11:17 22 Мая 2022 Просмотров 225   КомментариевКомментарии

В России подожгли уже 13-й военкомат

В России подожгли призывной пункт в поселке Игра в Удмуртии, в него бросили коктейль Молотова.

Одна комната полностью выгорела

Об этом сообщила Baza.

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Вся комната резерва, площадь которой чуть более девяти метров, сгорела.

Источник издания утверждает, что в комнате резерва не было никаких документов, только личные вещи сотрудников военкомата.

Огонь потушили, внутри обнаружили осколки бутылки с характерным запахом зажигательной смеси. Основная версия — поджог.

Этот случай поджога стал минимум 13-ым с начала российского военного вторжения в Украину.

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