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11:17 22 Мая 2022 225 Комментарии
В России подожгли уже 13-й военкомат
В России подожгли призывной пункт в поселке Игра в Удмуртии, в него бросили коктейль Молотова.
Одна комната полностью выгорела
Об этом сообщила Baza.
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Вся комната резерва, площадь которой чуть более девяти метров, сгорела.
Источник издания утверждает, что в комнате резерва не было никаких документов, только личные вещи сотрудников военкомата.
Огонь потушили, внутри обнаружили осколки бутылки с характерным запахом зажигательной смеси. Основная версия — поджог.
Этот случай поджога стал минимум 13-ым с начала российского военного вторжения в Украину.
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