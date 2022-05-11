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15:01 22 Мая 2022 34 Комментарии
Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до конца лета
Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней – до 23 августа.
Как сообщила пресс-служба Верховной рады, соответствующие постановление было принято на заседании 22 мая.
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За законопроект о продлении военного положения проголосовали 320 народных депутатов.
Согласно указу президента от 18 апреля 2022 года военное положение в Украине действует до 25 мая, таким образом его продлили на 90 дней – до 23 августа.
Тэги: военное положение
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