НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
16:32 22 Мая 2022 Просмотров 124   КомментариевКомментарии

В Беларуси заявили об украинских диверсантов и тысячах военных на границе

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что на территорию Беларуси якобы заходят «украинские диверсионно-разведывательные группы».

Беларусь снова пытаются втянуть в войну

Заявление Вольфовича, которого называют “смотрящим от Кремля за Беларусью”, показали в эфире белорусского телеканала «Беларусь-1«.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», – сказал госсек Совета безопасности.

При этом никаких доказательств действий “украинских ДРГ” Вольфович не предоставил. Даже не принес карту, чтобы показать, откуда на Беларусь готовилось нападение.

Зато он привел данные о количестве украинских военных возле белорусской границы. На ровенском направлении Вольфович насчитал 10,5 тыс. человек, на черниговском – 4,5 тыс., на киевском – более 5 тыс.

Как сообщали Власти, впервые за два последних месяца войны на территории Беларуси зафиксировали перемещение ракетных комплексов “Искандер” к границе с Украиной.

Тэги: беларусь
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.05.2022 16:14
Впервые за два месяца в Беларуси заметили движение «Искандеров» к границе с Украиной
ТОР
21.05.2022 12:34
Белорусский карточный туризм: россияне ездят в Минск, чтобы оформить Visa и MasterCard
ТОР
13.05.2022 13:23
Тихановская заявила о спасении белорусами Киева, но потом поправилась: сеть взорвалась мемами
blog comments powered by Disqus