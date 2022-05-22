В Беларуси заявили об украинских диверсантов и тысячах военных на границе

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что на территорию Беларуси якобы заходят «украинские диверсионно-разведывательные группы».

Беларусь снова пытаются втянуть в войну



Заявление Вольфовича, которого называют “смотрящим от Кремля за Беларусью”, показали в эфире белорусского телеканала «Беларусь-1«.

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«Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», – сказал госсек Совета безопасности.

При этом никаких доказательств действий “украинских ДРГ” Вольфович не предоставил. Даже не принес карту, чтобы показать, откуда на Беларусь готовилось нападение.

Зато он привел данные о количестве украинских военных возле белорусской границы. На ровенском направлении Вольфович насчитал 10,5 тыс. человек, на черниговском – 4,5 тыс., на киевском – более 5 тыс.

Как сообщали Власти, впервые за два последних месяца войны на территории Беларуси зафиксировали перемещение ракетных комплексов “Искандер” к границе с Украиной.

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