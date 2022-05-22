Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
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О проведении переговоров лидеры двух стран договорились в минувший понедельник на саммите ОДКБ, который проходил в Москве.
“Путин и Лукашенко планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня”, – пояснил российский чиновник.
Очевидно, глава Кремля снова попытается надавить на самопровозглашенного, чтобы убедить задействовать белорусские войска в боевых действиях на территории Украины.
Как сообщали Власти, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что на территорию Беларуси якобы заходят «украинские диверсионно-разведывательные группы».
Кроме того, впервые за два последних месяца войны на территории Беларуси зафиксировали перемещение ракетных комплексов “Искандер” к границе с Украиной.