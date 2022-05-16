Россия нанесла удары по населенным пунктам Черниговщины

Российские военные продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской области.

Россия обстреливат Черниговскую область из минометов и артиллерии



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Север”.

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“Сегодня около 15:45 наблюдатели зафиксировали 6 «приходов» с территории России, вероятно, из АГС, в район населенного пункта Сеньковка”, – сказано в сообщении..

Также отмечено, что потерь среди личного состава и техники нет.

Вчера, 21 мая, также было зафиксировано несколько прилетов от российских минометов и ствольной артиллерии в районе сел Гремячка и Николаевка Черниговской области.

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