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17:38 22 Мая 2022 0 Комментарии
Россия нанесла удары по населенным пунктам Черниговщины
Российские военные продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской области.
Россия обстреливат Черниговскую область из минометов и артиллерии
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Север”.
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“Сегодня около 15:45 наблюдатели зафиксировали 6 «приходов» с территории России, вероятно, из АГС, в район населенного пункта Сеньковка”, – сказано в сообщении..
Также отмечено, что потерь среди личного состава и техники нет.
Вчера, 21 мая, также было зафиксировано несколько прилетов от российских минометов и ствольной артиллерии в районе сел Гремячка и Николаевка Черниговской области.
Тэги: Чернигов
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