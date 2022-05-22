Честно о сложном: заммэра Мариуполя дал неофициальные советы горожанам о жизни в оккупации

Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко дал неофициальные советы жителям как вести себя в отношениях с «ДНР» и российской армией.

Заммэра Мариуполя дал советы, как выжить в условиях оккупации



В своем Telegram-канале он назвал это «честными ответами на сложные вопросы».

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«В Мариуполе и вокруг остаются тысячи людей, которые откровенно не воспринимают оккупацию и отказываются получить «помощь» от оккупантов. Десятки тысяч человек”, – написал Андрющенко.

Специально для них он разъяснил, как лучше поступать в ситуациях, которые вызывают сложные вопросы:

- гуманитарная помощь, пенсии и другие выплаты оккупантов. Не отказывайтесь. Берите все, что дают. Чем больше будете получать, тем больше нужно будет предоставлять снова. Большие затраты оккупантов – большие проблемы. А там хоть в мусор выбрасывайте,

- работа на оккупантов. Если вы можете / вас принуждают работать в коммунальных областях и это улучшит жизнь наших мариупольцев, работайте. Речь не о самоназванной мэрии и руководящих должностях. Не вся работа – коллаборация. И главное – мы должны выдержать до деоккупации вместе. Поэтому, если ваша работа пойдет на улучшение жизни мариупольцев – не сомневайтесь. Вы работаете для них, а не для оккупантов.

- если «предлагают» дать комментарий на камеру, оценивайте это с учетом собственной безопасности. Если в этом нуждается ситуация – давайте. Простые правила, как избежать интереса к себе. Говорите так, в городе стреляли по домам. Но кто не знаю, из подвала видно не было. На все уточняющие вопросы по «Азову» или украинским военным говорите что-то типа – да разве разберешь, все же по-русски говорят а форма у всех военная. То есть избегайте прямого ответа, переводя в сторону «не знаю, не слышал, не видел». В таком случае сами отстанут.

- если вас заселяют в чужое жилье, заселяйтесь. Относитесь бережно к имуществу чужих людей. После деоккупации они вернутся, а вы будете не просто иметь убежище, но и сохраните уехавшим мариупольцам их имущество.

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