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20:06 22 Мая 2022 Просмотров 1118   КомментариевКомментарии

Разговаривайте вежливее: Рогозин пригрозил миру полусотней ядерных ракет “Сармат” и показал видео

Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин опубликовал видео воронки от падения одного из учебных блоков тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и пригрозил миру боевым применением ядерного оружия.

Рогозин пообещал поставить на боевое дежурство почти полсотни "Сарматов"

Угрозу человечеству Рогозин вывалил в своем Telegram-канале РогоZин.

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По его словам, видео снято на Камчатском ракетном полигоне.

“С ядерным зарядом такая воронка на месте объекта (географического объекта) противника будет… ну очень большая и очень глубокая и радиоактивная. Причем не одна, а ровно столько, сколько самая мощная в мире ядерная ракета доставит до территории лютого врага”,  – написал глава “Роскосмоса”.

Он также пообещал, что скоро ядерных “Сарматов” встанет на боевое дежурство почти полсотни.

“Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее”, – пригрозил Рогозин.

Тэги: Россия, ядерное оружие, дмитрий рогозин
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