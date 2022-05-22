Пополнили состав подводных войск: ВСУ уничтожили понтонную переправу россиян вместе с техникой
На Донбассе украинские военные уничтожили понтонную переправу российских оккупантов через Северский Донец вместе с техникой врага.
Об этом сообщили в МВД Украины.
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Переправу россиян засекли аэроразведчики Государственной пограничной службы.
Наведя понтонный мост, захватчики собирались переправить около десятка единиц бронированной техники.
“Своевременная передача информации артиллеристам ВСУ внесла коррективы в планы захватчиков и точным выстрелом была разрушена переправа вместе с танком противника, который в это время на ней и находился”, – сказано в сообщении.
После удара по переправе вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться. Найти их помогла «птичка» украинских пограничников.
По результатам работы украинской артиллерии враг потерял несколько единиц техники и несколько военных.