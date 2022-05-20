Российские войска укрепляются на Харьковщине и пытаются наступать

На Слобожанском направлении российские войска ведет боевые действия, чтобы удержать ранее занятые рубежи на Харьковском направлении.

Россияне усиливают полицейско-административный режим



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там уточнили, что речь идет о российских подразделениях 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота.

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Усиливая полицейско-административный режим, россияне устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

Силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11 армейского корпуса балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов, враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении.

Кроме того оккупанты совершили попытку наступательных действий в районе населенного пункта Довгенькое. Это наступление отражено подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил.

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