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08:19 23 Мая 2022 Просмотров 337   КомментариевКомментарии

Российские войска отбили Рубежное и окапываются на берегу Северского Донца

Российские войска отбили ранее освобожденное ВСУ Рубежное на севере Харьковской области и пытаются удержать позиции на западном берегу реки Северский Донец.

Оккупанты укрепляются на Харьковщине

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW). Там отметили, что россияне не захотели отойти за реку и использовать ее в качестве оборонительной позиции, чтобы сдержать украинское наступление.

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Кроме того, российские войска развивают наступление вокруг Попасной, вероятно,

стремятся открыть новую линию наступления к северу от этого населенного пункта.

Таким образом они хотят завершить окружение Северодонецка, одновременно двигаясь на запад к Бахмуту.

При этом аналитики ISW высказали сомнение, что российские войска смогут полностью обеспечить обе линии наступления одновременно.

Карта военных действий на 22 мая

Карта военных действий на 22 мая

Тэги: Харьков
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