НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
08:21 23 Мая 2022 Просмотров 179   КомментариевКомментарии

Дождь разносит трупный яд по городу: Мариуполю грозит эпидемия

Из-за забитых ливневых стоков сильный дождь превратил Мариуполь в Венецию, разнося гниющий мусор и трупный яд.

Мариуполю нужна новая волна эвакуации

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой. В то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются только формированием “красивых фото” с выдуманным “жизнь улучшилась”, – написал он.

Также Андрющенко заявил о необходимости проведения в Мариуполе новой волны эвакуации.

“Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофичны”, – резюмировал советник мэра.

Тэги: Мариуполь
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.05.2022 19:38
Честно о сложном: заммэра Мариуполя дал неофициальные советы горожанам о жизни в оккупации
ТОР
22.05.2022 08:03
Россия может обменять украинских военных из “Азовстали” на Медведчука
ТОР
20.05.2022 08:40
Россия бросит в бои на Донбассе истощенные в Мариуполе подразделения – британская разведка
blog comments powered by Disqus
Российские войска отбили Рубежное и окапываются на берегу Северского Донца

08:19 Украина

Из Севастополя к Одессе выдвинулся новейший российский фрегат “Адмирал Макаров”

06:49 Украина

Разговаривайте вежливее: Рогозин пригрозил миру полусотней ядерных ракет “Сармат” и показал видео

20:06 Мир

Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

16:44 Мир

Взорванного в оккупированном Энергодаре гауляйтера срочно вывезли в Мелитополь: все подробности

15:52 Украина

В России подожгли уже 13-й военкомат

11:17 Мир

Ракетный удар по Запорожской области: россияне обстреляли село

08:40 Украина

Битва за Северодонецк: россияне пытаются взять город в кольцо

08:27 Украина

Россия может обменять украинских военных из “Азовстали” на Медведчука

08:03 Украина

Россияне показали видео пуска ракеты, которая разрушила около сотни домов на Житомирщине

17:26 Украина

Вместо истребителей МиГ-29 Польша дала Украине запчасти и вооружение

13:50 Украина