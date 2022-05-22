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08:21 23 Мая 2022 179 Комментарии
Дождь разносит трупный яд по городу: Мариуполю грозит эпидемия
Из-за забитых ливневых стоков сильный дождь превратил Мариуполь в Венецию, разнося гниющий мусор и трупный яд.
Мариуполю нужна новая волна эвакуации
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.
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Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой. В то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются только формированием “красивых фото” с выдуманным “жизнь улучшилась”, – написал он.
Также Андрющенко заявил о необходимости проведения в Мариуполе новой волны эвакуации.
“Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофичны”, – резюмировал советник мэра.
Тэги: Мариуполь
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