Дождь разносит трупный яд по городу: Мариуполю грозит эпидемия

Из-за забитых ливневых стоков сильный дождь превратил Мариуполь в Венецию, разнося гниющий мусор и трупный яд.

Мариуполю нужна новая волна эвакуации



Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

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Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой. В то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются только формированием “красивых фото” с выдуманным “жизнь улучшилась”, – написал он.

Также Андрющенко заявил о необходимости проведения в Мариуполе новой волны эвакуации.

“Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофичны”, – резюмировал советник мэра.

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