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10:36 23 Мая 2022 49 Комментарии
Зеленский подписал закон о конфискации имущества граждан, поддерживающих агрессию РФ
Зеленский подписал закон о санкциях №7194, который позволяет отбирать имущество у тех, кто поддерживает российскую агрессию.
Зеленский подписал закон о санкциях №7194
Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Рада проголосовала этот законопроект 12 мая.
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Закон позволит «быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», говорится на сайте президента.
По закону, Минюст будет заниматься розыском подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях СНБО.
Административным судопроизводством по этим делам займется Высший антикоррупционный суд. То есть имущество будут изымать по решению суда.
Тэги: Владимир Зеленский, переговоры по Афганитсану
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