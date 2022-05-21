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Главная » Украина » Политика
10:36 23 Мая 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Зеленский подписал закон о конфискации имущества граждан, поддерживающих агрессию РФ

Зеленский подписал закон о санкциях №7194, который позволяет отбирать имущество у тех, кто поддерживает российскую агрессию.

Зеленский подписал закон о санкциях №7194

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Рада проголосовала этот законопроект 12 мая.

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Закон позволит «быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», говорится на сайте президента.

По закону, Минюст будет заниматься розыском подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях СНБО.

Административным судопроизводством по этим  делам займется Высший антикоррупционный суд. То есть имущество будут изымать по решению суда.

Тэги: Владимир Зеленский, переговоры по Афганитсану
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