В одном из районов выполнения задач воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины уничтожили оккупантов с техникой из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил России из города Псков.

Украинские воины уничтожили



Об этом сообщило командование ДШВ Вооруженных Сил Украины.

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Нашим защитникам удалось ликвидировать две боевые машины и четырнадцать человек из вражеского войска.

Украинские военные также смогли установить личности некоторых оккупантов.

Так, в личных документах одного из уничтоженных оккупантов – старшего лейтенанта Романа Локоткова отмечено, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии.

“Отныне связь он точно уже нигде не организует”, – прокомментировали наши десантники.