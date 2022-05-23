ВСУ показали, как перемололи подразделение псковских десантникова
В одном из районов выполнения задач воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины уничтожили оккупантов с техникой из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил России из города Псков.
Об этом сообщило командование ДШВ Вооруженных Сил Украины.
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Нашим защитникам удалось ликвидировать две боевые машины и четырнадцать человек из вражеского войска.
Украинские военные также смогли установить личности некоторых оккупантов.
Так, в личных документах одного из уничтоженных оккупантов – старшего лейтенанта Романа Локоткова отмечено, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии.
“Отныне связь он точно уже нигде не организует”, – прокомментировали наши десантники.