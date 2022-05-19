США могу перебросить в Киев спецназ и морпехов – WSJ

Пентагон и Госдеп США обсуждают отправку в Киев американского спецназа для охраны посольства и возвращение инструкторов для обучения украинских военных.

В Киеве может появиться американский спецназ



Об этом сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на военных чиновников и дипломатов.

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В материале подчеркнуто, что пока речь идет о переброске десятков американских солдат, которые могли бы обеспечить безопасность дипмиссии, которая находится в зоне досягаемости российских ракет.

Пока посольство охраняется собственными силами дипломатической безопасности Госдепартамента, однако планы усиления его охраны уже готовятся.

Помимо спецназа в Киев может быть переброшен один из охранных отрядов морской пехоты США, которые обеспечивают безопасность посольств по всему миру.

По словам источников издания, некоторые чиновники в администрации Байдена выступают за возвращение в Украину спецназ и специалистов, которые тренировали украинских военных и выполняли функции советников.

При этом отмечено, что в Вашинготоне также перживают, что присутствие американских военных в Украине может спровоцировать президента РФ Владимира Путина, поэтому такое решение должно быть тщательно взвешено.

Пока же никаких официальных предложений на этот счет не направлено ни президенту Джо Байдену, ни министру обороны Ллойду Остину, ни председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими коллегами в Госдепартаменте по поводу потенциальных требований безопасности теперь, когда они возобновили работу посольства в Киеве. Но никаких решений не было принято, и никакие конкретные предложения не обсуждались на высших уровнях, — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Как сообщали Власти, посольство США в Киеве вновь открылось 19 мая после закрытия в начале войны почти три месяца назад.

Тэги: Киев, США