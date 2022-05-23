Адвокат Порошенко прокомментировал разоблачения Медведчука

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что откровения Виктора Медведчука о причастности пятого президента к схемам п нефтепроводу и углю, не соответствуют действительности.

Головань назвал информацию СБУ пиаром



Свой комментарий правозащитник озвучил Суспильному.

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«По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ — это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ДБР. И то, что об этом говорит СБУ – это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет «, – сказал Головань.

По его мнению, решение обнародовать показания Медведчука связано с судебным заседанием по делу пятого президента.

«Сегодня назначено судебное заседание по аресту на имущество Петра Порошенко. Это обычное давление на суд», – подытожил адвокат.

Как сообщали Власти, задержанный Службой безопасности Украины Виктор Медведчук по подозрению в госизмене и содействии терроризму рассказал о схеме вывода из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление».

Тэги: Виктор Медведчук, СБУ, Петр Порошенко