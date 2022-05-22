Обменять нельзя судить: в России и “ДНР” озвучили разные версии судьбы украинских защитников с “Азовстали”

В МИД РФ допустили возможность обмена украинских воинов, вышедших с «Азовстали», а главарь “ДНР” заявил о “международном трибунале.

Защитников Мариуполя могут обменять или "судить"



Как сообщило российское агентство Интерфакс, главарь ДНР Денис Пушилин заявил, что всех украинских военных, вышедших с «Азовстали», будет судить “международный трибунал”, который организуют на территории “республики”.

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Он уточнил, что все украинцы содержатся на территории “ДНР”.

«Международный трибунал планируется также организовать на территории “республики», – сказал Пушилин.

По его словам, «в настоящее время прорабатывается устав “трибунала».

В то же время замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос журналистов о возможном обмене защитников Мариуполя на пленных российских военных, заявил, что это обсуждается.

«Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу», -уточнил Руденко.

Тэги: Мариуполь, ДНР, Азовсталь