Суд в Киеве оглашает приговор российскому военному-убийце Шишимарину

В Соломенском районном суде Киева начали оглашать приговор 21-летнему российскому танкисту Вадиму Шишимарину, которого обвиняют в убийстве мирного жителя на территории Украины 28 февраля.

Шишимарину оглашают приговор



Текстовую трансляцию заседания онлайн ведет издание «Ґрати».

Шишимарин вину признал и раскаивается, но говорит, что выстрелил в Александра Шелипова под угрозами военнослужащего, старшего по званию.

Супруга погибшего сказала суду, что подсудимый заслуживает высшей меры наказания, но при этом она и не против, если его обменяют на украинских военнопленных.

Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы – прокуратура просит для подсудимого высшую меру.

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Судья перечислил участников процесса и нормативные документы. Затем он зачитал характеристику подсудимого, упомянув, что служить по контракту в российскую армию он пошел, чтобы заработать денег — зарплата военнослужащего была примерно 500 долларов.

Далее судья перечислил события, предшествовавшие убийству Шелипова — вторжение четвертой танковой Кантемировской дивизии, командиром отделения которой был Шишимарин.

Колонну техники, в составе которой передвигался подсудимый, обстреляли 28 февраля. Скрывшиеся от обстрела военнослужащие угнали гражданский автомобиль и заехали на территорию села Чупаховка Сумской области, где им и встретился местный житель Александр Шелипов.

Далее последовало описание убийства Шелипова и результаты экспертизы, согласно которой погибший скончался от ранения головы.

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