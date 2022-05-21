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14:30 23 Мая 2022 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

Путина пытались убить после начала войны в Украине

На президента России Владимира Путина было покушение после начала войны против Украины.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде».

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“На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно 2 месяца назад было”, – сказал Буданов.

Также он подчеркнул, что покушение не удалось.

“Огласки никакой это событие не имело, но оно имело место», – сказал глава ГУР.

Тэги: Владимир Путин
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