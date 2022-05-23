В МВД раскрыли подробности покушения на гауляйтера Энергодара

Украинские партизаны при покушении на коллаборанта и гауляйтера Энергодара Андрея Шевчика использовали взрывчатку мощностью в 700 граммов тротила.

Шевчика подорвали утром 22 мая



Об этом рассказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

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«Было заложено взрывное устройство в электро-технический шкаф примерно 700 граммов в тротиловом эквиваленте», – сообщил он.

По данным Следственного комитета России, который занялся расследованием покушения, 22 мая так называемый “мэр”, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома.

Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. Там также добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы после того как он “занял пророссийскую сторону”.

Как сообщали Власти, во временно оккупированном Энергодаре утром 22 мая неизвестные взорвали двери подъезда, когда в него входил коллаборант и так называемый «глава администрации» Андрей Шевчик.