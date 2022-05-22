Оккупанты штурмуют Лиман в Донецкой области: идут тяжелые бои. Видео

Российские войска на Донбассе начали штурм города Лиман в Донецкой области.

Штурму предшествовал интенсивный обстрел



По информации местных жителей, оккупанты заняли несколько улиц в северной части города (Подстепная, Юбилейная и Казацкая).

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Штурму предшествовал интенсивный обстрел города.

На одном из видео битвы за Лиман видны большие клубы дыма во многих местах.

ВСУ держат оборону.

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Тэги: Донбасс, лиман