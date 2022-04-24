Мы не агрессоры: Лукашенко написал письмо генсеку ООН Гутерришу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко написал письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором заверил его в своем миролюбии и способности устроить переговоры Украины и России.

Лукашенко заверил генсека ООН в своем миролюбии



Об этом сообщило Белта.

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“Мы — не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях”, – написал диктатор.

По его словам, позиция Беларуси (или его личная) заключается в том, что озабоченности и интересы любой страны, “будь то одна восьмая часть суши или островное государство”, должны быть услышаны всеми.

Именно поэтому, по словам Лукашенко, Беларусь якобы искренне и неизменно остается приверженной задаче скорейшего примирения.

“И сейчас, в 2022 году, именно Беларусь смогла положить начало переговорам украинской и российской делегаций на нашей территории”, – похвастался самопровозглашенный.

Также он заверил генерального секретаря ООН, что Беларусь готова к прямым встречам и иным шагам с тем, чтобы обеспечить мир и возможности жизни и развития для будущих поколений.

Тэги: ООН, беларусь, Александр Лукашенко, Антониу Гутерреш