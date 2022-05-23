В России полковник потерял секретный ноутбук после попойки в баре

Капитан 1-го ранга, сотрудник ФГУП ЦНИИ «Центр» Александр Кузиванов потерял ноутбук с военной информацией после зверской попойки в кафе «Бобры и утки».

Кузиванов потерял ноутбук в "Бобрах и утках"



Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Cтруктура, в которой работает Кузиванов, разрабатывает прогнозы развития науки и техники в интересах обороны страны и безопасности государства. А сам он возглавляет Центр ЕСИМО во ФГУП ЦНИИ «Центр».

18 мая вечером Кузиванов отмечал 70-летие коллеги – военного полковника – в кафе «Бобры и утки». После второй бутылки у капитана 1-го ранга якобы отшибло память. Очнулся полковник ночью у себя в квартире, когда его растолкала жена.

“Она-то и восстановила последовательность событий в больной голове Кузиванова. Оказалось, что ему стало плохо на улице и прохожие вызвали скорую помощь. Медики и привезли капитана домой”, – сказано в сообщении.

Позже Кузиванов обнаружил, что потерял свой ноутбук, в котором были “конспекты и планы статей на военную тематику”.

Тэги: Россия