Россия нанесла пять авиаударов по Лиману и накрыла реактивной артиллерией

Российские военные перед началом штурма Лимана в Донецкой области нанесли авиаудары, а потом накрыли город залпами реактивной артиллерии.

Лиман бомбят и обстреливают



Об этом написал в Twitter канадский журналист Нейл Хауэр.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Мы не справимся с российской авиацией. Сегодня уже было пять авиаударов, самолеты летели прямо над нами. У нас недостаточно сил, чтобы отразить российскую атаку», – передает он слова полицейских, которые только что вернулись из Лимана.

«Наблюдаю за залпом российской реактивной артиллерии по Лиману примерно с 10 км. Мы видели разрывы снарядов, поражающих украинские позиции», – также написал журналист.

Как сообщали Власти, российские войска на Донбассе начали штурм города Лиман в Донецкой области.

Тэги: Донбасс, лиман