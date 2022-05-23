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Главная » Украина » Происшествия
18:08 23 Мая 2022 Просмотров 306   КомментариевКомментарии

Россия нанесла пять авиаударов по Лиману и накрыла реактивной артиллерией

Российские военные перед началом штурма Лимана в Донецкой области нанесли авиаудары, а потом накрыли город залпами реактивной артиллерии.

Лиман бомбят и обстреливают

Об этом написал в Twitter канадский журналист Нейл Хауэр.

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«Мы не справимся с российской авиацией. Сегодня уже было пять авиаударов, самолеты летели прямо над нами. У нас недостаточно сил, чтобы отразить российскую атаку», – передает он слова полицейских, которые только что вернулись из Лимана.

«Наблюдаю за залпом российской реактивной артиллерии по Лиману примерно с 10 км. Мы видели разрывы снарядов, поражающих украинские позиции», – также написал журналист.

Как сообщали Власти, российские войска на Донбассе начали штурм города Лиман в Донецкой области.

Тэги: Донбасс, лиман
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