Главная » Мир » Экономика
19:30 23 Мая 2022 164 Комментарии
Китай неожиданно присоединяется к санкциям ЕС на поставки газового оборудования в Россию
Минимум пять китайских компаний, которые производят оборудование для сжижения газа до конца мая свернут производство модулей для проекта «Арктик СПГ-2″.
Китай молча присоединился к санкциям против России
Об этом сообщило South China Morning Post.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Завод российского «Новатэка» на Гыданском полуострове планировали запустить в 2023 году, полагаясь на оборудование от китайских компаний. Этот завод должен был стать крупнейшим в России.
Но из-за санкций ЕС, которые запретили поставки в Россию технологий для газовых проектов, компании КНР получили предписание прекратить работу с «Арктик СПГ-2″ до 27 мая.
Тэги: Россия, санкции, Китай
Loading...
Новости по теме
ТОРКитайские банки закрывают счета российских компаний
30.10.2018 12:38
ТОРКитайские банки присоединились к санкциям против России
14.09.2018 16:57