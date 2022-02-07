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Главная » Мир » Экономика
19:30 23 Мая 2022 Просмотров 164   КомментариевКомментарии

Китай неожиданно присоединяется к санкциям ЕС на поставки газового оборудования в Россию

Минимум пять китайских компаний, которые производят оборудование для сжижения газа до конца мая свернут производство модулей для проекта «Арктик СПГ-2″.

Китай молча присоединился к санкциям против России

Об этом сообщило South China Morning Post.

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Завод российского «Новатэка» на Гыданском полуострове планировали запустить в 2023 году, полагаясь на оборудование от китайских компаний. Этот завод должен был стать крупнейшим в России.

Но из-за санкций ЕС, которые запретили поставки в Россию технологий для газовых проектов, компании КНР получили предписание прекратить работу с «Арктик СПГ-2″ до 27 мая.

Тэги: Россия, санкции, Китай
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