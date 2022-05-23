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06:58 24 Мая 2022 Просмотров 755   КомментариевКомментарии

Ракетный удар по Днепропетровщине: серьезно разрушена железная дорога

Поздно вечером 23 мая Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области, серьезно повредив железнодорожную инфраструктуру.

В Днепропетровской области зафиксировали четыре прилета

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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“Беспокойный день из нескончаемых тревог. У нас сразу четыре вечерних «прилета», – написал он в Telegram.

Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах.

По словам Резниченко, имеются серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети.

Также он отметил, что пока не ясно, когда удастся возобновить движение.

Кроме того, в 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна.

Люди не пострадали.

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