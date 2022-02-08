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08:16 24 Мая 2022 Просмотров 862   КомментариевКомментарии

Эрдоган объявил о проведении Турцией военной спецоперации в Сирии

Вооруженные силы Турции начнут антитеррористическую операцию в Северной Сирии для обеспечения безопасности южных границ своей страны.

Турецкая армия готовится к спецоперации в Сирии

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после заседания Кабинета министров.

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«Мы продолжим свои задачи по обеспечению безопасности на наших границах в свете совершаемых нападений. Вскоре будут начаты новые операции на наших границах, будут приняты соответствующие решения на заседании Совбеза», — сказал он.

По словам Эрдогана, это произойдет в четверг, 26 мая.

Он также  уточнил, что операцию начнут, как только Вооруженные силы страны, а также разведка и силы безопасности, будут готовы.

Операцию проведут в 30 км от южных границ Турции (по этой линии страна граничит с Сирией и Ираком). В этом районе сосредоточены штабы Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

РПК основали в 1978 году. Она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции и работает также в Сирии и Ираке, где компактно проживает эта народность.

Тэги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
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