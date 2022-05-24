Рамштайн-2: стало известно, кто и какое оружие даст Украине

После виртуальной встречи глав оборонных ведомств стран-союзниц Украины стало известно, какое вооружение и от кого получат Вооруженные Силы Украины.

23 мая прошла виртуальная встреча стран-союзниц Украины



Глава Пентагона Ллойд Остин в Twitter поблагодарил ряд стран за готовность помочь Украине тяжелым оружием.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В частности, он поблагодарил Данию за согласие передать пусковую установку Harpoon и ракеты, «чтобы помочь Украине защитить свое побережье».

Напомним, ракеты Harpoon бьют на расстояние в 300 километров. В Украине надеются с их помощью разблокировать украинские порты, поражая российские корабли на дальних подступах.

Чехию Остин поблагодарил за предоставление Киеву вертолетов, танков и ракетных систем.

Несколько стран объявили вчера о поставках снарядов и артиллерии – включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу.

«Мы собрались сегодня вместе, потому что все понимаем ставки этой войны, и знаем, что они простираются далеко за пределы Европы», – резюмировал Ллойд Остин.

По словам Остина, всего 20 стран объявили новые опасные пакеты помощи для Украины после онлайн-встречи. В частности, помощь будет включать критически необходимые боеприпасы для артиллерии, системы береговой охраны, танки и другие бронированные транспортные средства.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что оружия по-прежнему не хватает, особенно в свете битвы за Донбасс.

«Слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе – это беспощадная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны», – написал он в Twitter.