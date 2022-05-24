Российское наступление на Лиман и Бахмут: раскрыты цели оккупантов

Российским войскам нужен Лиман и Бахмут для того, чтобы взять в кольцо Лисичанск и Северодонецк.

Оккупанты пытаются взять в кольцо Северодонецк и Лисичанск



Об этом сообщил Telegram-канал Вертикаль.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Пока у россиян не получается осуществить задуманное, но бои будут тяжелейшие.

“Нужно понимать также две вещи. Россия увеличила группировку кораблей в Черном море, включая с десантными. Также Россия явно переломила Беларусь и там ждут сигнала”, – сказано в сообщении.

Также отмечено, что по плану россиян, они должны завершить операцию на Донбассе с отрезанием украинской боеспособной группировки, перейти в наступление на Юге и на Запорожье-Днепр.

После этого возможно возобновление активных действий в Черниговской, Сумской областях, с нагнетанием на Волыни и Ровно силами армии Беларуси с дальнейшей угрозой Киеву.

“И вот именно сейчас ВСУ делают все, чтобы сорвать эти планы на Донбассе”, – отметили в сообщении.

Как сообщали Власти, целый день 23 мая и ночь российские войска обстреливали Северодонецк и Лисичанск, есть погибшие среди мирных жителей.

Тэги: Донбасс, Лисичанск, Северодонецк