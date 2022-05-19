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10:48 24 Мая 2022 371 Комментарии
В кулуарах Давоса говорят о перемирии и возобновлении бизнеса с Россией, – Подоляк
В кулуарах на международном экономическом форуме в Давосе представители Запада дают понять, что хотят прекращение огня и договорённостей с Кремлем, чтоб возобновить бизнес с Россией.
На форуме в Давосе говорят о необходимости договориться с Путиным
Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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«Новый вирус слепоты? Украина не разменивает свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек”, – написал Подоляк.
Он также добавил, что кратчайший путь к окончанию войны – оружие, деньги, эмбарго.
Тэги: Давос, Михаил Подоляк
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