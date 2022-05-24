Экс-президента Молдовы Додона арестовали, идут обыски

Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене, в его доме с утра проходят обыски.

Об этом сообщил NewsMaker со ссылкой на Генпрокуратуру Молдовы.

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Помимо госизмены Додона подозревают в коррупции и незаконном обогащении.

«Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа», – сообщила журналистам представитель прокуратуры Марианна Керпек.

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело против Додона 18 мая. Его заподозрили в получении взятки от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Потом к этому добавились и другие обвинения.

Додон считается пророссийским политиком. На прошедших выборах вышел во второй тур вместе с нынешним президентом Майей Санду.