Экс-президента Молдовы Додона арестовали, идут обыски
Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене, в его доме с утра проходят обыски.
Об этом сообщил NewsMaker со ссылкой на Генпрокуратуру Молдовы.
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Помимо госизмены Додона подозревают в коррупции и незаконном обогащении.
«Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа», – сообщила журналистам представитель прокуратуры Марианна Керпек.
Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело против Додона 18 мая. Его заподозрили в получении взятки от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Потом к этому добавились и другие обвинения.
Додон считается пророссийским политиком. На прошедших выборах вышел во второй тур вместе с нынешним президентом Майей Санду.