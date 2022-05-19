Живем в страхе: жители Курской области попросили Путина и Шойгу защитить их от “хлопков”

Жители поселка Теткино Курской области, который якобы неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины, собирают подписи под обращением к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу.

Жители Курской области жалуются на "обстрелы со стороны Украины"



Об этом сообщила Секунда.

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“Последнее время мы живем в постоянном страхе. Участившиеся обстрелы нашего поселка со стороны Украины вынуждают многих, бросая все, уезжать, спасая свою жизнь”, – сказано в обращении.

Жители просят усилить защиту границ, а также создать буферную зону на территории Украины, чтобы до российских населенных пунктов не долетали мины и снаряды.

Сбор подписей среди населения идет возле продуктовых магазинов.

Тэги: Россия, Курск