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Главная » Мир » Общество
12:11 24 Мая 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Живем в страхе: жители Курской области попросили Путина и Шойгу защитить их от “хлопков”

Жители поселка Теткино Курской области, который якобы неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины, собирают подписи под обращением к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу.

Жители Курской области жалуются на "обстрелы со стороны Украины"

Об этом сообщила Секунда.

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“Последнее время мы живем в постоянном страхе. Участившиеся обстрелы нашего поселка со стороны Украины вынуждают многих, бросая все, уезжать, спасая свою жизнь”, – сказано в обращении.

Жители просят усилить защиту границ, а также создать буферную зону на территории Украины, чтобы до российских населенных пунктов не долетали мины и снаряды.

Сбор подписей среди населения идет возле продуктовых магазинов.

Жители Теткино собирают подписи под обращением к Путину и Шойгу

Жители Теткино собирают подписи под обращением к Путину и Шойгу

Тэги: Россия, Курск
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