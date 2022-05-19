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12:11 24 Мая 2022 13 Комментарии
Живем в страхе: жители Курской области попросили Путина и Шойгу защитить их от “хлопков”
Жители поселка Теткино Курской области, который якобы неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины, собирают подписи под обращением к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу.
Жители Курской области жалуются на "обстрелы со стороны Украины"
Об этом сообщила Секунда.
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“Последнее время мы живем в постоянном страхе. Участившиеся обстрелы нашего поселка со стороны Украины вынуждают многих, бросая все, уезжать, спасая свою жизнь”, – сказано в обращении.
Жители просят усилить защиту границ, а также создать буферную зону на территории Украины, чтобы до российских населенных пунктов не долетали мины и снаряды.
Сбор подписей среди населения идет возле продуктовых магазинов.
Тэги: Россия, Курск
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