Войну в Украине видно из космоса, – немецкий астронавт

Немецкий астронавт Матиас Маурер смог наблюдать за войной в Украине с Международной космической станции МКС, где он провёл последние полгода.

Матиас Маурер наблюдал за войной в Украине из космоса



Об этом сообщило Bild.

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Так, однажды ночью, когда Киев обстреливался российскими войсками, астронавт отчётливо видел яркую вспышку над городом.

Также невооружённым глазом были видны столбы чёрного дыма над Мариуполем.

На космической станции, по его словам, споров из-за войны не было.

«Мы сплочённая команда. Очень быстро выяснилось, что мы все придерживаемся одного мнения: в Украине творятся ужасные вещи», — сказал Мауерер в интервью телеканалу ARD.