В Минздраве оценили шансы эпидемии оспы обезьян в Украине

Шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины очень малы, поскольку она не является транзитной страной для путешествий в государства Африки.

Кузин оценил шансы заразится оспой обезьян в Украине



Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире национального телемарафона.

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По его словам, у системы здравоохранения Украины уже есть указания, как диагностировать обезьянью оспу.

Кузин также отметил, что сейчас в мире, на территории ЕС зарегистрировано 258 случаев – 171 подтвержденный и 87 – подозрительных.

“Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки. Вирус является стабильным, он не так быстро мутирует как коронавирусная инфекция и течение довольно легкое, то есть значительно легче, чем оспа, которая была искоренена в 1980 году», – сказал пояснил санврач.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день случаев инфицирования обезьяньей оспой в Украине нет.

«Чтобы инфицироваться, нужен длительный близкий контакт с больным человеком. И это довольно мало вероятно, учитывая, что туристических маршрутов сейчас нет и довольно трудный путь передачи, не так легок, как был во время коронавируса», – подытожил Кузин.

Как сообщали Власти, Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для пациентов с оспой обезьян.

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