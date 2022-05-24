Взрывы в Херсоне: сообщают о детонации боекомплекта. Видео
В оккупированном Херсоне снова прогремели мощные взрывы.
Об этом местные жители сообщают в соцсетях и пабликах.
Люди говорят, что прогремело очень сильно.
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Также предполагают, что взрывалось не в городе, а в районе. Некоторые намекают на возможную новую серию Чернобаевки.
Также есть информация, что был прилет и на его месте сдетонировал боекомплект.
В то же время российский ресурс РИА Новости сообщил, что в Херсоне работает ПВО, слышен запуск как минимум 3 зенитных ракет. Якобы предварительно, сбиты цели на окраине города.
Позже в сети появилось видео с последствиями то ли прилетов, то ли работы ПВО.
Напомним, сегодня в Херсоне уже громыхали взрывы, после чего пропала на время мобильная связь Киевстар и Vodafone.