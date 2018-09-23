Орбан предложил отложить обсуждение эмбарго ЕС на российскую нефть

Премьер-министр Венгрии в письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю заявил, что не имеет смысла выносить вопрос эмбарго на российскую нефть на саммит лидеров стран ЕС, который состоится на следующей неделе.

Орбан продолжает саботировать санкции против России



Об этом сообщила Financial Times.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, Венгрия не поддержит решение ввести эмбарго, пока ЕС не предоставит Будапешту более подробной информации о финансовой помощи.

Орбан отметил, что обсуждать санкционный пакет на уровне лидеров в отсутствие консенсуса «было бы контрпродуктивным».

Тэги: санкции, Венгрия, эмбарго на нефть