Изнасилование – испытание от Господа: в Госдуме хотят запретить аборты даже жертвам насилия

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что женщины не имеют права делать аборты и назвал их узаконенным «убийством детей», а изнасилования – испытанием от Господа.

Певцов считает, что женщины не имеют право принимать решение об абортах



Об этом сообщило МК.

Певцов заявил, что решение об аборте не должно быть правом женщины.

“Это не их право точно абсолютно. Нужно рожать всегда обязательно. Женщина не имеет право принимать такое решение, потому что дети даются от Господа”, – заявил актёр-депутат.

По мнению Певцова, обсуждать возможность проведения аборта можно лишь в случае угрозы для жизни женщины. А вот изнасилование, как считает актер, является не причиной для аборта, а испытанием для женщины.

“Изнасилование? Я много чего видел в своей жизни. Господь не по силам испытания не дает. Мы все в руках Господа, и то, что с нами происходит, даже, казалось бы, самое страшное, происходит на благо нашей души. Всегда. А вот как мы пройдем это испытание — это другое дело”, – сказал Певцов.

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