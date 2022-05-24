Орбан объявил в Венгрии чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение военного времени сразу после того, как было сформировано его новое правительство.

Орбан объявил чрезвычайное положение



Об этом сообщило Bloomberg.

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Чрезвычайное положение, новый инструмент, одобренный парламентом ранее во вторник, вступит в силу в полночь и даст правительству «пространство для маневра и возможность немедленно реагировать» на последствия войны в соседней Украине.

В видеообращении на своей странице в Facebook Орбан сообщил, что

правительство объявит о своих первых мерах в рамках чрезвычайного положения в среду 25 мая.

Тэги: Венгрия, Виктор Орбан