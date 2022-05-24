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19:35 24 Мая 2022 0 Комментарии
Орбан объявил в Венгрии чрезвычайное положение из-за войны в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение военного времени сразу после того, как было сформировано его новое правительство.
Орбан объявил чрезвычайное положение
Об этом сообщило Bloomberg.
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Чрезвычайное положение, новый инструмент, одобренный парламентом ранее во вторник, вступит в силу в полночь и даст правительству «пространство для маневра и возможность немедленно реагировать» на последствия войны в соседней Украине.
В видеообращении на своей странице в Facebook Орбан сообщил, что
правительство объявит о своих первых мерах в рамках чрезвычайного положения в среду 25 мая.
Тэги: Венгрия, Виктор Орбан
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